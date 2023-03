Presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró que "nunca ha comprado árbitros"

08/03/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

Se hartó de las acusaciones. El presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, respondió a las críticas por el escándalo arbitral del caso Negreira y afirmó contundentemente que el club no ha pagado por servicios arbitrales jamás.

"Que quede claro que el Barça nunca ha comprado árbitros ni ha tenido la intención de comprar árbitros. Rotundamente nunca", dijo incómodo el mandatario catalán.

La tajante respuesta formó parte de sus palabras en la celebración de su segundo aniversario como presidente del club. Allí, aprovechó para desligarse totalmente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) del fútbol español, cuyo vicepresidente aseguró no conocer.

"El Barça no se ha dedicado a comprar árbitros. El Barça no saldrá perjudicado. No conozco al vicepresidente del CTA. A Negreira lo conocía un poco", agregó.

Además, Laporta mantuvo su postura de culpar a terceros de crear esta narrativa solo para dañar al club en, lo que él considera, el mejor momento de los últimos años.

"Empezamos a ir bien, hemos salvado el club económicamente y no podemos seguir con las palances. Hay que hacer un plan de viabilidad. Lo que estoy viendo es que solo hay noticias negativas y artículos de los que no voy a hablar. Quien tiene interés en controlar el Barça es LaLiga y CVC", reafirmó incómodo.

Esta situación causó polémica luego de que se revisaran las cifras de las decisiones arbitrales en los partidos del Barcelona. Y es que el dato que suscitó la incomodidad del fútbol español fue que, en el lapso que el equipo catalán realizaba los pagos al CTA, no recibieron ni un penal en contra durante dos años.

.¿Qué pasó entre el Barcelona y los árbitros?

Como se recuerda, los medios españoles destaparon este caso a mediados de febrero de este año. Según las publicaciones de Cadena Ser y el diario El Mundo, el Barcelona pagó más de 6 millones de euros desde el 2001 a la empresa Dasnil 95 de José María Enriquez Negreira.

Duran el tiempo de estos pagos, Negreira fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros hasta 2018. Precisamente, en dicho año se registró el último pago.

La respuesta del CTA

Tras dar a conocerse estos vínculos entre la organización de referees y Barcelona, el actual presidente del CTA, Luis Medina, calificó lo sucedido como una vergüenza.

No obstante, defendió la labor de los árbitros y sostuvo que no existen pruebas concretas de que hayan tomado decisiones premeditadas en favor de un solo equipo.

"Soy nieto, hijo y padre de árbitro. Ni yo soy un corrupto ni vosotros sois corruptos. Esto que ha pasado es una vergüenza y hay que limpiarla", declaró.

Actualmente, la Fiscalía de España anunció que denunciará formalmente al Barcelona y el CTA por corrupción en los negocios y administración desleal.