Barreto pone en alto a la 'U' tras triunfo ante Barcelona SC: "Universitario pertenece a la élite de Sudamérica"

23/04/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Manuel Barreto resaltó el papel protagónico de Universitario de Deportes en el exigente escenario internacional luego del valioso y trabajado triunfo conseguido en Ecuador frente a Barcelona SC. Con firmeza, el entrenador interino destacó el gran nivel mostrado por el equipo crema, al que ubicó entre los grandes del continente.

¿Qué dijo Barreto tras triunfo de la 'U'?

Tras la resonante victoria de Universitario de Deportes frente a Barcelona SC en Ecuador, Manuel Barreto fue claro en su análisis: el orden táctico fue clave.

"Sabíamos las fortalezas físicas que tenían, el juego que practican, pero el orden le gana al desorden. La idea es siempre estar ordenado", explicó en rueda de prensa, asegurando que el resultado fue justo y que incluso pudo haber sido más abultado.

Barreto, quien asumió la dirección técnica de manera interina, valoró el esfuerzo colectivo de sus dirigidos: " Este equipo pertenece a la élite de Sudamérica . Somos parte de un proceso que va creciendo paso a paso, necesitábamos regalarnos un partido como este ya que enfrentamos a un equipo fantástico", subrayó.

Para el estratega 'crema', era fundamental mostrar un rendimiento a la altura en uno de los partidos más exigentes del año. "Me pareció lo más correcto y necesario asumir este partido. No hay nadie que conozca más a este equipo que yo , lo conozco al milímetro", remarcó.

PERDÓNALOS, PORQUE NO SABEN LO QUE DICEN.



Manuel Barreto:"No hay nadie en Universitario que conozca más este equipo que yo, ESTE ES MI EQUIPO."



Hay que tener los huevos bien grandes para asumir como DT, después de recibir tantas críticas. Perdónalos.

pic.twitter.com/tOKP5U07AR — Son Opiniones, No Datos (@SonOpiniones_ND) April 23, 2025

Barreto recuerda la goleada ante Barcelona SC

Manuel Barreto también aprovechó el momento para abrir su corazón y compartir una experiencia que marcó su carrera. Recordó con nitidez aquella noche en la que Universitario de Deportes cayó por 4-0 ante el mismo Barcelona SC durante la pandemia.

"Hace cinco años pasé una de las noches más duras de mi vida cuando Barcelona jugando de local nos ganó (4 a 0), la pasé mal en pandemia pero no me rendí", confesó con emoción.

Para el exfutbolista y hoy directivo, este triunfo no solo significa un avance en lo deportivo, sino también una recompensa personal: "Este es un premio que me regalan los jugadores, esta es una experiencia increíble. Me pareció que lo más indicado era que yo asuma".

El triunfo de Universitario ante Barcelona SC marcó un momento importante en su campaña internacional. Para Manuel Barreto, el rendimiento del equipo reflejó un crecimiento sostenido dentro de un proceso que busca consolidar al club en competencias sudamericanas. La victoria en Ecuador se suma como un resultado valioso en ese camino.