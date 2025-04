Jorge Fossati llegó a Lima para asumir como DT de Universitario: "Vuelvo a un club al que quiero mucho"

Luego que Universitario hiciera oficial su regreso a través de sus redes sociales, este martes 22 de abril arribó a Lima Jorge Fossati para asumir la dirección técnica del cuadro crema para lo que resta de la temporada. Luego de la salida de Fabián Bustos, la directiva merengue se contactó rápidamente con el veterano técnico y en cuestión de horas acordaron su vuelta con miras a volver a ser campeones a fin de año.

Tras su llegada al aeropuerto internacional Jorge Chávez, el popular 'Nonno' atendió a los medios de prensa que aguardaban por sus primeras palabras en su ansiado regreso. El estratega charrúa indicó que no se esperaba esta situación, pero también dejó en claro que quiere mucho a los de Ate.

"No sé si algunos de ustedes ya lo sabían, pero a mí me sorprendió toda esta situación que pasó, realmente no tenía ni idea de lo que podía pasar, sin embargo vuelvo a un club al que quiero mucho", inició.