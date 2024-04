¡Bombazo! Bruno Marioni explotó contra el arbitraje contra Alianza Lima: "Pedimos honestidad"

Una vez más, el arbitraje peruano se ve envuelto en polémica. Esta vez, tras unas declaraciones del director de Fútbol de Alianza Lima, Bruno Marioni, que explotó contra ciertas decisiones de los colegiados durante los partidos del equipo.

En una reciente entrevista con Depor, el dirigente blanquiazul precisó que han existido demasiados errores en contra de varios equipos, y solicitó transparencia en las designaciones de árbitros.

"Hubo errores muy marcados y no solo lo marcamos nosotros, sino también otros clubes. Si benefician o no benefician a otros clubes, creo que ustedes también pueden ser objetivos y también mencionarlo. Nosotros tenemos nuestra opinión y está muy clara; lo único que pedimos es transparencia y honestidad para que el fútbol no sea manchado", declaró.