¡Bombazo! Jorge Fossati rompió su silencio respecto a Guerrero y Cueva en la selección peruana

La convocatoria de Paolo Guerrero y Christian Cueva en la más reciente Copa América generó polémica, al punto que el mismo Jorge Fossati tuvo que salir a revelar detalles sobre el futuro de estos jugadores.

En diálogo con el diario Depor, el entrenador indicó que está muy preocupado por la situación de estos jugadores, pues no tienen continuidad en sus clubes, lo que les resta posibilidades de ser convocados en un futuro.

"Siguen estando próximos y eso es lo que me tiene un poco nervioso. Porque es próximo, pero no terminan de liquidar el tema. Lo de Paolo lamentablemente, tuvo un impasse. No se pusieron de acuerdo con el club y por lo tanto se ha demorado mucho más de la cuenta todo esto y creo que ahora lo va a tener que decidir un tribunal, algo así, eso me preocupa más", comentó.