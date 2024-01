¿Bryan Reyna dejará Alianza Lima?: Conoce el club de Argentina donde jugaría

El extremo de Alianza Lima, Bryan Reyna, tendría los días contados en La Victoria y sería nuevo jugador de un importante club de Argentina.

A través de su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el periodista César Luis Merlo informó que el atacante de la Selección Peruana tiene negociaciones avanzadas con Belgrano de Córdoba y precisó que el 'Pirata' busca comprarle un porcentaje del pase al equipo 'blanquiazul'.

Cabe mencionar que, Bryan Reyna llegó a Alianza Lima en la temporada 2023 procedente de Cantolao y disputó 32 encuentros oficiales, en los que anotó cuatro goles y brindó dos asistencias.

Bryan Reyna, figura desequilibrante durante el primer semestre del 2023, ha expresado su deseo de emigrar al extranjero, a pesar de su satisfacción en Alianza Lima y el apoyo incondicional de la hinchada.

Asimismo, las palabras del extremo revelan una gratitud profunda por la experiencia en Matute, pero también un anhelo por enfrentar nuevos desafíos en una liga competitiva.

"Yo siempre dije que quería emigrar al extranjero. Eso no quita que he sido feliz en Alianza Lima y me he sentido muy cómodo. La hinchada estuvo conmigo en todo momento y siempre me apoyaron. Jugar en Matute ha sido muy bonito", declaró para ATV en diciembre del 2023.