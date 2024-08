Bryan Reyna dejaría Belgrano tras enfrentamiento con su entrenador: "La relación se rompió"

27/08/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Bryan Reyna no la pasa nada bien actualmente en Belgrano luego de las duras declaraciones de su entrenador, Juan Cruz Real. El técnico se manifestó luego de la derrota ante Gimnasia por 1-0 donde lapidó duramente al peruano asegurando que no juega porque no muestra lo mejor de sí en los entrenamientos.

Además de ello, el estratega indicó que el ex Alianza Lima no jugará más mientras él siga en su cargo. Casi de inmediato, el integrante de la Selección Peruana respondió a través de sus redes sociales con un contundente mensaje donde señaló que no permitirá que nadie apagara su luz.

"Quiero agradecer a toda la hinchada de Belgrano por su apoyo y cariño que pudo decir es mutuo. Estoy enamorado de esta hinchada, tengo muchos sentimientos encontrados cuando escuché que gritaban mi nombre. Estoy al 100 % dándolo todo para entregar mi mejor versión en la cancha. Los tiempos de Dios son perfecto y confío en que él pondrá todo en su lugar. Vine a brillar y no permitiré que nadie apague mi luz", indicó en una historia de su cuenta de Instagram.

Se complica la situación

Por ello, el programa 'Mano a mano' de YouTube, conversó con el periodista Pablo Ocampo, quien cubre de cerca el día a día de Belgrano. El hombre de prensa explicó al detalle la actual situación de Bryan Reyna la cual es bastante complicada tras las palabras de Juan Cruz Real. Según el hombre de prensa, la relación entre ambos está totalmente rota por lo que su futuro podría estar en otro club.

Sin embargo, la directiva pactó una reunión entre ambos este martes 27 de agosto, la cual no pareció tener resultados positivos por lo que la historia del peruano estaría consumada.

"Hoy hubo una reunión con el presidente para que limen asperezas porque recordemos que Belgrano pagó cerca de 900 mil dólares por el 80% de su ficha, hay una inversión importante, que el club espera que se valorice con un jugador internacional porque juega en su selección, viene de disputar la Copa América y tiene una proyección para el fútbol europeo", inició.

"Ya no tiene vuelta y parece que está relación se rompió. No me quiero arriesgar, pero me parece que, si se queda el técnico, Reyna le van a buscar otro club. "Entiendan lo que estoy planteando, si el técnico no lo quiere, es algo personal, cada vez va a jugar menos. El mercado ahora no te da la posibilidad de sacarlo a Reyna, pero en breve, si se queda Real, va a ser así", añadió.

De esta manera, la situación de Bryan Reyna sigue complicada en Belgrano luego de las declaraciones del entrenador Juan Cruz Real sobre el peruano. Por ello, el periodista Pablo Ocampo aseguró que el futuro del peruano podría estar en otro club.