DT de Belgrano DESTRUYE a Bryan Reyna luego que la hinchada coreara su nombre: "No está dando el 100%"

La situación de Bryan Reyna en Belgrano marcha bastante complicada luego que el equipo cordobés sumara su cuarta derrota consecutiva. Esta vez, el elenco 'Pirata' cayó por 1-0 ante Gimnasia en el torneo argentino y sobre los minutos finales se dio un hecho que involucró directamente al atacante nacional.

Antes del pitazo final, la hinchada del cuadro local comenzó a realizar cánticos en favor de nuestro compatriota e insultaron al entrenador Juan Cruz Real. Como se recuerda, el ex Alianza Lima no juega de titular desde finales de julio y todo haría indicar que la relación con su técnico no es la mejor.

Lo destruye

Esto casi que fue confirmado por el propio estratega quien se tomó varios minutos de la conferencia de prensa pospartido para referirse de Bryan Reyna. El responsable tácticamente de Belgrano aseguró que el peruano no seguirá jugando mientras no demuestre su mejor rendimiento y señaló que el delantero no lo está haciendo en el día a día.

"Yo a (Bryan) Reyna lo veo toda la semana y él tiene que entender que el futbol argentino necesita un jugador que haga cierta funciones en equipo, somos un equipo que juega colectivamente. Y creo que en este momento tiene que dar más, por eso no juega, no está dando el 100 % y no tengo ningún problema en decirlo porque se lo he dicho a él. La gente no sabe, pero el otro día le tocó entrar, jugó 35 minutos y no marcó la diferencia que tenía que marcar", inició.

"Los jugadores que no estén al 100 % no van a jugar, no me importa lo que diga la gente en ese sentido porque ellos no ven el día a día. Yo tengo que respetar a los que se matan por Belgrano. Él tiene que entender que acá tiene que dar un poquito más, no le alcanza con las condiciones que tiene, por eso no jugó. Prefiero poner un pibe del club, un pibe que sienta el momento y él cuando se disponga a dar el 100 % va jugar, pero mientras que no lo haga no va jugar", agregó.

Buena Cruz, DT de Belgrano sobre Reyna y el pedido de la tribuna. Enseguida, Bryan respondió en su cuenta de IG. pic.twitter.com/pvaG5kXsNf — Diego Sotomayor 🇵🇪 (@DiegoSotomayor7) August 27, 2024

Bryan responde

Mediante su cuenta de Instagram, Bryan Reyna decidió responder a las declaraciones de su entrenado y al pedido de la hinchada para que ingrese al campo de juego. El integrante de la Selección Peruana aseguró que está enamorado de la afición de Belgrano y también aseguró que está dando lo mejor de sí por lo que no permitirá que nadie lo opaque.

"Quiero agradecer a toda la hinchada de Belgrano por su apoyo y cariño que pudo decir es mutuo. Estoy enamorado de esta hinchada, tengo muchos sentimientos encontrados cuando escuché que gritaban mi nombre. Estoy al 100 % dándolo todo para entregar mi mejor versión en la cancha. Los tiempos de Dios son perfecto y confío en que él pondrá todo en su lugar. Vine a brillar y no permitiré que nadie apague mi luz", expresó.

De esta manera, Bryan Reyna viene atravesando por un momento complicado en Belgrano luego de las explosivas declaraciones de su entrenador. Juan Cruz Real aseguró que el peruano no está dando lo mejor de sí por lo que seguirá sin jugar si esta situación se mantiene.