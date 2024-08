Selección Peruana: Los futbolistas en capilla que podrían quedar suspendidos para el duelo ante Ecuador

La Selección Peruana inició sus entrenamientos en Videna luego que Jorge Fossati publicara la lista de convocados la noche del último domingo 25 de agosto. Como pasa en cada fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas, esta nómina generó diversas reacciones en los medios especializados por los llamados de Santiago Ormeño o de Yordy Reyna y la ausencia de elementos como Catriel Cabellos.

Otro que su llamado generó ruido fue Jorge Murrugarra de Universitario, pues no ha sido titular en la campaña de Universitario teniendo a Rodrigo Ureña por delante. Sin embargo, esta lista de 30 seleccionados tendría una razón en particular que tiene que ver con las tarjetas amarillas acumulados en las seis primeras jornadas.

Resulta que el actual plantel de la Selección Peruana cuenta con siete futbolistas en capilla los cuales podrían perderse el partido ante Ecuador en Quito si son amonestados en el Estadio Nacional ante Colombia. Pedro Gallese, Miguel Araujo, Marcos López, Wilder Cartagena, Renato Tapia, Alexander Callens y Bryan Reyna son los elementos que tendrán que cuidarse ante los cafeteros ya que tienen con grandes chances de ser titulares.

El propio Jorge Fossati se refirió a este tema durante la rueda de prensa de este último lunes señalando que convocó a más jugadores en posiciones específicas debido al temor de una posible suspensión.

"Les voy agregar como algo que por ahí no manejan, hay siete jugadores de esa lista que están en capilla, tienen amarilla, el octavo es Paolo Guerrero que por su situación no está ahora.. Así que tengo que pensar en esas posibilidades, por ahí no pueda tenerlos en el partido contra Ecuador. No puedo esperar después del partido con Colombia para empezar a buscar soluciones", indicó.