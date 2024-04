Bryan Reyna: ¡Tajante! Presidente de Belgrano definió futuro del jugador tras pedido de 17 meses de prisión

El presidente de Belgrano de Córdoba, Luis Fabián Artime, definió el futuro de Bryan Reyna tras el pedido de 17 meses de prisión de la Fiscalía de España. ¿Seguirá en el club?

En conferencia de prensa, el mandamás del 'Pirata' indicó que conversaron con el representante legal del futbolista de la Selección Peruana y mostró su sorpresa por la noticia. Además, negó que exista orden de captura contra el extremo nacional y aseguró que "se pagó la multa que se tenía que pagar".

"Fue hace cuatro años. No sé quien ni por qué lo han tirado (...) No hay captura. Es una mentira total. Se pagó la multa que se tenía que pagar y no hay esos 17 meses (de cárcel). La pagó en su momento él. No sé por qué salió esto", sostuvo.