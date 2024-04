¡Insólito! Denunció a su vecino con la policía por hacer asado en Viernes Santo: "Es pecado"

03/04/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un insólito caso ocurrido en Rawson, provincia de Buenos Aires, Argentina, donde un hombre llamó al 911 para denunciar a su vecino por organizar un asado en Viernes Santo. El presunto delito por el cual causó revuelo en su vecindario fue catalogado como un "acto pecaminoso".

Muchas personas celebraron fiestas por Semana Santa junto a sus familiares tratando de seguir las distintas tradiciones en estas fechas especiales donde se recuerda la vida, pasión y muerte de Jesús. Entre una de ellas es no comer carne, y solo pescado, en Viernes Santo, ya que ese día se considera una forma de sacrificio y penitencia, un gesto de respeto y duelo por el sufrimiento del hijo de Dios.

Denunció a su vecino

El insólito suceso ocurrió el viernes pasado durante la noche, cuando un hombre pidió que agentes policiales llegaran al edificio Almirante Brown alegando que "sus vecinos estaban ocasionando graves disturbios y actos delictivos".

Ante el urgente llamado, la policía salió de inmediato hasta el lugar de los hechos y desplegaron un operativo que incluyó armas de fuego pensando que la situación se complicaría. Sin embargo, fue grande su sorpresa al ingresar al inmueble.

Los oficiales se encontraron con una familia que estaba sentada a la mesa mientras se cocinaba el asado en la parrilla y el denunciante, más tarde, justificó que llamó a las autoridades porque iban a comer carne un Viernes Santo, cuando la tradición católica lo prohíbe terminantemente. Ante la peculiar escena, la policía tomó nota de lo sucedido y se retiraron, ya que no se estaba cometiendo ningún delito.

¿Indignado por 'pecadores'?

Insatisfecho por la inacción de la policía, el hombre se comunicó con el encargado del edificio para expresar su indignación por no ver que sus vecinos transgredieron las normas y tradiciones religiosas.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, la historia se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y asegurar que todos tienen derecho a no seguir fielmente la tradición por Semana Santa.

"Lo denunció porque no lo invitó, mal del vecino hay que compartir", "todos aman a Ned Flanders", "uno si no lo invitan te delatan con quién sea para que después no comas, "es pecado comer y no compartir por eso llamo a la poli", "seguro que él no podía pagar uno", "yo sería ese vecino", "jajaja, se pasó, dejen que uno coma lo que quiera", fueron algunas de las principales reacciones en TikTok.

De esta manera, el caso causó gran revuelo, no solo en Argentina sino a nivel internacional, al saber que un hombre no dudó en denunciar con la policía a su vecino por organizar y comer un asado con su familia en Viernes Santo.