Cambió la regla del penal en partidos de fútbol: IFAB hace modificación tras la polémica de Julián Álvarez

La International Football Association Board (IFAB) hizo un importante cambio. Oficialmente modificó la Regla 14 sobre el tiro de penal en los partidos de fútbol, esto luego de la polémica protagonizada por Julián Álvarez, que dejó al Atlético de Madrid fuera de la Champions League.

Modificación al penal tras caso Julián Álvarez

La decisión se toma luego de que ocurrió el controvertido penal de Julián Álvarez contra el Real Madrid. Como se recordará, en los octavos de final de la Liga de Campeones, el jugador realizó un doble toque tras una patinada.

La IFAB ha tomado cartas en el asunto y confirmó que, desde el próximo 1 de julio, en las jugadas como la anulada al futbolista de Atlético de Madrid se repetirá el disparo si el balón entra a puerta y, si no es así, se concederá un libre indirecto.

A la fecha lo que ocurría, cuando un futbolista tocaba la pelota dos veces en la ejecución desde los doce pasos, es que el penal era anulado. Ello sin importar si lo sucedido fuera accidental o a propósito, como le ocurrió al jugador de la Selección Argentina en aquella fecha.

De esta manera, en caso se materializara el gol, el árbitro tendrá la potestad de ordenar que se vuelva a realizar la jugada. La finalidad de la modificación es que no se sancione una situación fortuita del juego, aunque no sucederá ello si es que el juez interpreta que fue una acción intencional.

Cambios de IFAB

En caso el balón no entre al arco y no se trate de una definición por penales (instancia en la que se da por fallado) se cobrará tiro libre indirecto para el rival. Esto, a no ser que el árbitro considere que hay una ventaja clara para la defensa y pueda continuar el juego. Si el doble toque es voluntario, se mantendrá la sanción actual que consiste en otorgar un tiro libre para el oponente o penal registrado como errado.

Cabe mencionar que, si bien la medida entrará en vigencia desde el 1 de julio, la asociación indicó que también podría implementarse desde antes de la referida fecha en algunas competiciones, tales como el Mundial de Clubes.

Además, explicó que la Regla 14 está pensada principalmente para los casos en los que el responsable del tiro juega el balón por segunda vez de manera voluntaria antes que lo toque otro futbolista. Así, la IFAB oficialmente hizo cambios sobre el tiro de penal en los partidos de fútbol tras la polémica jugada de Julián Álvarez.