Carlo Ancelotti habría llegado a un acuerdo para dirigir a la selección de Brasil, según prensa internacional

En estos últimos meses el nombre de Carlo Ancelotti estuvo en medio de las especulaciones respecto a su futuro, ya que al ser un estratega con un palmarés fructífero, la selección de Brasil quiere "quitárselo" al Real Madrid a fin de que lidere un proyecto mundialista con la 'Canarinha'.

De acuerdo a unas fuentes de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) a EFE, la entidad busca anunciar el acuerdo con el técnico italiano antes del final de junio y aseguraron que las conversaciones entre las partes están muy adelantadas con la idea de que Ancelotti asuma la selección brasileña después de terminar su actual contrato.

Asimismo, diversos medios de comunicación brasileños informaron este lunes que se ha alcanzado un acuerdo verbal, para que el preparador llegue a la 'Canarinha' a mediados de 2024, tras el final de la próxima temporada europea.

Cabe recordar que las especulaciones en torno a la contratación del técnico italiano empezaron poco después del adiós de Tite, que puso punto final a su trayectoria como seleccionador brasileño tras caer eliminado en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 ante Croacia.

De igual forma, el presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, admitió públicamente que el actual entrenador del Real Madrid era su "plan A" para sustituir a Tite. También, es importante precisar que desde el pasado marzo, la selección brasileña está siendo dirigida de forma interina por Ramon Menezes, técnico de la selección brasileña sub 20.

Además, la derrota de la 'Canarinha' 2-1 frente a Marruecos, en un amistoso, generó gran preocupación en la nación pentacampeona del mundo. Ante ello, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol confesó que Carlo Ancelotti es el "favorito de los jugadores" como hipotético seleccionador.

El máximo directivo de la 'Verdeamarela' mencionó que el estratega italiano es respetado por los jugadores de la selección y las figuras históricas como Ronaldo Nazario. Asimismo, apuntó que la hinchada brasileña quiere la contratación de 'Carletto', en sus visitas a los estadios preguntan por ello.

"Ancelotti es unánimemente respetado entre los jugadores, no sólo Ronaldo Nazario o Vinícius, también todos los que jugaron para él. No sólo es el favorito de los jugadores, también parece que lo es de los aficionados porque a cada estadio que voy me preguntan por él", declaró a la prensa internacional.