Christian Cueva canta 'El cervecero' tras darle el triunfo a Cienciano en Matute: "Quiero beber hasta morir"

En las últimas horas, Christian Cueva ha dado mucho de qué hablar tras convertirse en el héroe del triunfo de Cienciano sobre Alianza Lima en Matute. Una vez finalizado el partido, protagonizó un festejo muy peculiar: cantó y bailó su tema 'El cervecero' junto a todo el plantel cusqueño en los vestuarios del mencionado estadio.

En el último partido entre Cienciano y Alianza Lima, Christian Cueva fue la gran figura. Aunque no inició el duelo por precaución física, su ingreso en el segundo tiempo terminó siendo clave: ejecutó con éxito el penal que le dio los tres puntos al 'Papá'.

Finalizado el partido en Matute, Christian Cueva celebró con sus compañeros en los vestuarios de Matute al ritmo del popular tema 'El cervecero', lo que generó un sinfín de comentarios en redes sociales.

Mientras Christian Cueva daba una entrevista exclusiva para L1 Max, los hinchas le apuntaron con un láser en la cara e incluso le lanzaron un llavero desde la tribuna, según contó el periodista Eduardo Combe.

Lo único que logró responder fue sobre la importancia de este triunfo: "Lo bueno es que sirve para el equipo y estoy contento para eso". Sin embargo, debido a los incidentes mencionados, el jugador tuvo que abandonar la cancha y refugiarse en el vestuario.

Una vez que todo se calmó y ya fuera de la cancha, el exjugador de Alianza Lima pudo hablar con tranquilidad y resaltó la importancia de defender los colores de Cienciano.

"Cada uno defiende su camiseta y es lo que hace un futbolista profesional, para eso estamos, para eso nos pagan y creo yo que ellos han hecho lo mejor al igual que mi equipo. (Me siento) cada vez mejor y eso es lo que me importa, poder dar lo mejor al club que me ha recibido desde el año pasado muy bien", expresó.