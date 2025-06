Escolar de Talara que interpeló a Dina Boluarte revela que escribió su discurso con ayuda de su familia

El joven que sorprendió a todos durante la visita de Dina Boluarte en Talara no improvisó ni repitió un guion ajeno. El escolar que interpeló a la presidenta decidió cambiar el discurso oficial que le entregaron y, con el respaldo de su familia, escribió uno propio en el que expresó la realidad de su ciudad y lo que viven muchos jóvenes.

Durante una ceremonia oficial en el colegio Ignacio Merino, en Talara (Piura), un joven alcalde estudiantil sorprendió a la presidenta Dina Boluarte al leer un discurso que él mismo escribió junto a su familia. El estudiante tomó esta decisión luego de que le entregaran una plantilla institucional que no lo convencía.

"Me agarraron a última hora. En hora de salida me dijeron 'vas a dar tú el discurso'. Me dieron una plantilla, de la misma empresa, pero no me gustó mucho porque básicamente agradecía todo a la presidenta Dina Boluarte y entonces hablé con mi familia y redactamos el guion", contó en declaraciones al medio local Talara TV.