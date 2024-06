Carlos Zambrano ROMPE su SILENCIO sobre ausencia de Renato Tapia en la Copa América: "Es una pena"

Carlos Zambrano rompió su silencio respecto a la ausencia de Renato Tapia en la lista de convocados para la Copa América, y sorprendió a más de un hincha al referirse hacia el polémico tema que involucra a Agustín Lozano y a su compañero.

En diálogo con Ovación, el defensor de Alianza Lima manifestó sentirse apenado por la forma cómo su colega terminó quedándose fuera de la convocatoria, y respaldó su decisión de resguardar su bienestar.

"Nos apenamos que Renato no esté con nosotros. El último día nos tomó por sorpresa la noticia, pero son posturas que se entiende, pues él está cuidando su bienestar. Todo pasó tan rápido que no se pudo llevar a buen puerto todo esto. Como jugador y como persona, nos suma mucho, por eso es una pena que no lo tengamos aquí", comentó.