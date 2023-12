¡Casi oficial! Agustín Lozano sobre llegada de Jorge Fossati a la Selección Peruana: "Todo está encaminado"

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, habló sobre la negociación para que Jorge Fossati, entrenador uruguayo, se haga cargo de la dirección técnica del 'Equipo de todos'. Según indicó, todo está encaminado.

A su salida de la Villa Deportiva Nacional (Videna), el mandamás del fútbol peruano contó que están "cerrando los acuerdos" para que, en alrededor de una semana, la FPF pueda oficializar la llegada del reciente campeón de la Liga 2023 al banquillo de Perú.

En esa línea, Lozano señaló que la elección de Fossati responde a una recomendación de Juan Carlos Oblitas, director general de fútbol, y el respaldo del directorio de la FPF a esta posibilidad.

Como se recuerda, el exentrenador de Universitario de Deportes regresó al Perú este sábado y, si bien dijo que era exclusivamente para despedirse del club merengue, dejó frases alusivas al 'Equipo de todos' que constataron su inminente acuerdo con la FPF.

"Siempre he dicho que no hay otro club más importante que la selección en ninguna parte del mundo. Y eso es lo que le transmito a los jugadores. (...) Lo de la selección está casi para resolverse, pero no está resuelto. Hasta que no esté resuelto, no puedo hablar de la selección", expresó.