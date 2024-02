Cecilio Waterman se conmueve al recordar su dura infancia: "Mi madre me abandonó cuando era chico"

El fútbol, más allá de un deporte, es una forma de expresión y de superación ante los problemas de la vida. Eso lo tiene muy claro Cecilio Waterman, que se confesó en una entrevista y contó duros detalles de su infancia y su relación con su madre.

En declaraciones para el medio chileno 'La Tercera', el atacante de Alianza Lima habló de su duro pasado, y confesó que su madre lo abandonó cuando fue muy pequeño.

"Mi mamá me abandonó cuando era chico. La busqué por muchos años y hace dos o tres recién la conocí, pero no volvimos a hablar", señaló.

Waterman no solo creció sin una figura materna, sino que estuvo acompañado de una numerosa familia. Lamentablemente, su niñez la vivió sumido en la pobreza, e incluso, no tenía qué comer durante los recreos en su escuela.

El delantero de Alianza Lima incluso declaró haber robado comida de su colegio cuando más la necesitó, ante la gran cantidad de hambre que pasaba su familia.

"En primaria vendían una masa de harina con salchicha que ponían en el mostrador y, cuando tenía hambre, la tomaba prestada o robaba por decirlo así. Me faltaban zapatos para jugar y mi padre siempre me los consiguió", comentó para Diario Concepción.

El reconocido comentarista deportivo, Julio Shebelut, declaró para el medio Infobae, donde dio a conocer diversos parajes complicados de la trayectoria de Waterman. Allí, detalló la lucha constante del delantero contra las críticas.

"Tuvo un pasaje en las Eliminatorias 2014 donde no le fue bien e inclusive fue muy criticado. No fue convocado años en la selección. A pesar de eso, siguió jugando superando las críticas y sigue haciendo goles en selección. Fue figura en Chile con Cobresal. No tengo duda de que va a triunfar en Perú y será goleador", añadió.