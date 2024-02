Ricardo Gareca sobre rivalidad entre Perú y Chile: "Es más del peruano hacia el chileno"

05/02/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Ricardo Gareca causó polémica debido a su más reciente entrevista donde abordó temas bastante 'espinosos' como la rivalidad futbolística que existe entre Perú y Chile.

La rivalidad entre Perú y Chile

Las declaraciones del estratega argentino al programa matutino 'Arriba Mi Gente', generaron un gran revuelo en las redes sociales, desatando incluso la atención y curiosidad de los fanáticos. A continuación, desglosaremos las impactantes palabras del 'Tigre' y otras revelaciones que surgieron durante la conversación.

En cuanto a la rivalidad deportiva que existe con el país sureño, Gareca dejó en claro que, para él, existe una mayor hostilidad por parte de los peruanos hacia los chilenos.

"Me parece, por lo que he visto en pocos días, que la rivalidad con Chile es más del peruano hacia el chileno que viceversa. Yo diría que el chileno tiene un gran cariño por los peruanos", afirmó el estratega argentino.

El misterio de su salida

Una de las recientes incógnitas que ha rodando en la mente de los hinchas peruanos es la razón detrás de la salida de Gareca como director técnico de la Selección Peruana.

Por ese motivo, el 'Tigre' aclaró: "Es algo que tiene que contestar el presidente, el director deportivo estrictamente. La decisión fue por las formas... Entendieron de una manera que así era para negociar, pero yo no lo vi así y lo dimos por terminado. No quise saber más nada y me corrí por una manera que no es mi forma de ser".

El temor de ser olvidado

Con un toque de nostalgia, el actual entrenador de Chile expresó su deseo de no ser olvidado por los hinchas peruanos, asegurando que por su parte, dicha situación no se presentaría.

"La vida continúa. Así como la vida y la posibilidad de elección que tiene Perú de elegir el técnico que quiere. Yo tengo la posibilidad de trabajar donde yo quiero. No me gustaría que me olviden. Yo no me voy a olvidar", concluyó el estratega, dejando entrever la huella emocional que dejó su paso por la Selección Peruana.

La sinceridad del 'Tigre' dejó a los hinchas del fútbol peruano con preguntas respondidas y, al mismo tiempo, con nuevos interrogantes, sobre todo porque muchos no aceptan que hasta ahora se encuentre en otra etapa de su carrera.

La entrevista con Ricardo Gareca ofreció una visión más clara sobre su percepción de la rivalidad Perú y Chile, así como detalles reveladores sobre su salida de la Selección Peruana.