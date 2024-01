Cecilio Waterman firmó por Alianza Lima: Club 'blanquiazul' oficializó fichaje del delantero panameño

Alianza Lima anunció este miércoles la contratación del delantero panameño, Cecilio Waterman, para la afrontar la Liga 1 y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

A través de sus redes sociales, el club 'blanquiazul' informó que el exatacante de Cobresal de Chile. se unirá al equipo dirigido por Alejandro Restrepo.

En 2023 el ariete de Panamá disputó un total de 27 compromisos (2117 minutos) y anotó nueve goles, 7 de ellos en el Campeonato Nacional y 2 en la Copa de Chile. Ade,+as, brindó dos asistencias.

Cabe mencionar que, Waterman debutó en el año 2010 en el Sporting San Miguelito de su país, y año siguiente empezó su travesía por diferentes equipos del exterior como los uruguayos Fénix, Defensor Sporting y Plaza Colonia; Venados, de México, así como en los chilenos Universidad de Concepción, Everton y Cobresal.

Pese a que días atrás Paolo Guerrero aseguró que Alianza Lima no está interesado en sus servicios, el club de La Victoria haría una primera toma de contacto con el atacante y, en caso de obtener una respuesta positiva, le presentaría una oferta formal.

De acuerdo al periodista Gerson Cuba, de Ovación, este sería el inicio del acercamiento entre ambas partes para una posible llegada del 'Depredador' al club del que es hincha.

A su salida del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el 'Depredador' señaló que 'AL' no le hizo una "oferta formal", por lo que consideró que no es tomado en cuenta por la dirigencia 'blanquiazul' para la temporada 2024. Sin embargo, reafirmó su "hinchaje" por los 'grones' y apuntó únicamente a la cúpula directiva.

"Alianza no me ha hecho llegar nada. Creo que no hay ningún interés y no hay problema. Como yo dije siempre, no por eso voy a dejar de ser hincha de Alianza. Dirigentes pasan, todo eso pasa. Esperando que llegue alguna propuesta, algo concreto y algo bueno, con un proyecto que sea para ganar alguna copa internacional", aseguró.