Sporting Cristal presentó a Cauteruccio, Cazonatti y Gonzáles: ¿Qué esperan los fichajes de su llegada a La Florida?

Sporting Cristal inició su 2024 de la mejor manera, y presentó a sus fichajes más destacados para la próxima temporada en una conferencia de prensa: Martín Cauteruccio, Gustavo Cazonatti y Santiago Gonzáles. ¿Qué dijeron los nuevos futbolistas 'celestes'?

El primero en declarar fue Martín Cauteruccio. El delantero de 36 años mencionó estar agradecido y contento de vestir la camiseta de Cristal, siendo parte de un proyecto que requerirá de su mejor nivel.

Asimismo, mencionó que pudo conversar con un referente del club como Jorge Cazulo, quien lo contextualizó con el club y entregó referencias positivas.

"Tuve la posibilidad de hablar con el 'Piqui' (Jorge Cazulo) y me habló muy bien de la institución y de su gente, me dio las mejores referencias. Luego, conversé con Yoshimar Yotún y me pasó lo mismo, me animó a integrarme al equipo lo más pronto posible", indicó Cauteruccio.