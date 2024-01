Gabriel Costa lamenta salida de Jairo Concha de Alianza Lima: "Él quería quedarse"

El atacante de Alianza Lima, Gabriel Costa, lamentó la salida de Jairo Concha y aseguró que su excompañero quiso quedarse en el club 'blanquiazul'.

En entrevista para Radio Ovación, el 'charrúa' indicó que la partida de 'Jairoco' del equipo de La Victoria son decisiones que se toman en el fútbol y le deseó los mejores deseos para su carrera profesional.

" Triste por él porque es un gran jugador, una gran persona, ilusionaba que se quede pero son decisiones que se toman en el fútbol y ojalá que la decisión sea para bien. Somos profesionales, él quería quedarse, después no sé pero él dejó todo en el club. Se fue con dos campeonatos y siendo importante para Alianza. Le deseo lo mejor porque es una gran persona", declaró.

Asimismo, el Costa expresó su deseo de que a fin de año el equipo victoriano obtenga la Liga 1 e hizo hincapié en el desempeño individual de la plantilla para que ello pueda ser factible.

En esa misma línea, el jugador de Alianza Lima señaló que viene preparándose y conociendo la idea de Alejandro Restrepo, flamante entrenador aliancista.

Además, el jugador uruguayo explicó el esquema de juego que impondría el director técnico colombiano en equipo 'íntimo' durante el 2024 y destacó la agresividad en la marca y llegar al arco contrario con muchas situaciones de gol.

En entrevista con el programa 'Están Pasando Cosas', Jean Ferrari lo calificó como un "buen jugador", pero que debido a su reciente salida de 'Matute', no podría explayarse más al respecto.

"Jairo Concha es un buen futbolista, nadie está descubriendo la pólvora, pero hoy no podemos entrar a hablar de una vinculación acá con nosotros (Universitario), porque esta noticia es de hoy, de hace algunos minutos. No podemos hablar de alguien que se acaba de desvincular y no sabemos el motivo", expresó.