"Chale no se va": Hinchas de Universitario despiden al 'Niño Terrible' en el Monumental

12/09/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El martes 10 de setiembre, Roberto Chale, exjugador y exentrenador de 'La Bicolor', falleció a sus 77 años a causa de múltiples fallas orgánicas. El 'Niño Terrible' es considerado una leyenda en tienda crema, donde alzó cinco veces el campeonato nacional, tres como futbolista y dos como director técnico. Al conocerse su deceso, el Club Universitario de Deportes, el día de ayer emitió un comunicado de prensa donde invitaban a la hinchada merengue a despedir a Chale en el Monumental.

"Chale no se va"

El féretro de la leyenda crema llegó a las instalaciones del Estadio Monumental alrededor de las once de la mañana, junto a la familia del extécnico merengue. Desde ese momento, fueron muchos los trabajadores, como exfutbolistas del club merengue, quienes se acercaron a despedir a quien fue bicampeón en tienda crema en la campaña de 1999 y 2000.

Entre las figuras más conocidas que se acercaron a despedir al 'Niño Terrible, se pudo observar a José Luis 'El Puma' Carranza, Juan Manuel Vargas, Roberto 'La Foca' Farfán y Paolo Maldonado. Asimismo, un grupo de hinchas de Universitario se acercaron al emotivo homenaje y al canto de "Chale no se, no se va, Chale no se va", le rindieron una última arenga a quien fue una de las figuras más importante de los últimos tiempos del futbol peruano.

El homenaje de Universitario a Roberto Chale en vivo se transmitirá desde el estadio Monumental de Ate.#ChaleEterno pic.twitter.com/Y94nSN6KpT — Deporte Total (@dt_elcomercio) September 12, 2024

Clubes peruanos extendieron sus condolencias

De igual manera, el club de La Victoria, Alianza Lima, le rindió homenaje al 'Niño Terrible' mediante un comunicado emitido en sus redes sociales.

"Extendemos nuestras condolencias a su familia, amigos e hinchas del fútbol en general. ¡Que en paz descanse, Don Roberto Chale!", expresó el club blanquiazul en su comunicado.

Recordemos que Roberto Chale dirigió al club victoriano en el año 2005. De igual manera, distintos clubes peruanos pronunciaron sus condolencias a la familia del extécnico de la Selección Peruana.

¿Cuándo es el próximo partido de Universitario?

El equipo merengue vuelve al ruedo este domingo 15 de septiembre cuando visite la ciudad de Piura para medirse contra Alianza Atlético, club que se encuentra en la octava posición del torneo clausura. Los dirigidos por Fabián Bustos buscarán llevarse los tres puntos de esta difícil plaza. El encuentro iniciará sus acciones a la 1:00 p.m., horario complicado para los de Ate.

El club crema, quienes fueron los ganadores del Torneo Apertura, se encuentran en la segunda posición, solo dos puntos abajo por su máximo rival, Alianza Lima. De esta manera, los dirigidos por Bustos saldrán con la obligación de no dejar puntos en el camino y seguir en la lucha por el liderato del Clausura.

De esta forma, varios seguidores de la 'U' se acercaron al Estadio Monumental a realizar un banderazo, y de esta forma despedirse del exentrenador crema, Roberto Chale.