'Chorri' Palacios ARREMETE contra Fossati por no llamar a Catriel Cabellos: "Ojalá las cosas cambien"

La Selección Peruana cumplió este miércoles su tercer entrenamiento con los jugadores del medio local pensando en lo que serán los duelos ante Colombia y Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas. Y aunque la lista de convocados anunciada por Jorge Fossati ya se dio a conocer días atrás, esta sigue generando polémica.

Por ejemplo, Roberto Palacios, exjugador de la Bicolor y Sporting Cristal, se refirió a la ausencia de Catriel Cabellos, quien había destacado en Alianza Lima en las últimas jornadas del Torneo Clausura. El popular 'Chorri' aseguró que el combinado nacional necesita una recambio generacional para seguir peleando en las Clasificatorias y lograr asistir a la próxima Copa del Mundo.

El otrora 10 de la Selección Peruana apuntó su crítica directamente contra Jorge Fossati señalando que la Bicolor debe contar con más futbolistas jóvenes para bajar el promedio de edad que hasta el momento figura como uno de los más altos de Sudamérica.

Asimismo, el 'Chorri' indicó que el estratega uruguayo está recurriendo a los mismos elementos que Ricardo Gareca convocaba en el proceso anterior. Por ello, el exfutbolista expresó su deseo de que las cosas puedan cambiar por respeto al hincha que siempre respalda al equipo de todos.

"El técnico no tiene muchas novedades, creo que ahorita son cuatro, está contando con los mismos que contó Gareca, no está teniendo mucha labor para hacer la lista, así esté jugando o no jugando, estén lesionados, los está llamando nuevamente, no sé con quién está haciendo la lista, ojalá las cosas cambien y vayan bien por la selección y el respeto al hincha", agregó.