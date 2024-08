André Carrillo no seguiría en Al Qadisiya tras la llegada de grandes figuras y pone impensada condición para salir

28/08/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

La actualidad de André Carrillo siguen sin mejorar luego de lo que fue su pobre participación en la Copa América y su reciente exclusión por parte de Jorge Fossati para jugar el reinicio de las Eliminatorias con la Selección Peruana. Ahora, el peruano también la pasa mal en el Al Qadisiya a pesar de haber sido una pieza clave en la campaña anterior donde su equipo logró campeonar el torneo de segunda división y volver a la élite del fútbol árabe.

Como se recuerda, su club se convirtió en unas de las atracciones principales de dicho país luego de los grandes fichajes extranjeros que realizó para afrontar la nueva edición del campeonato árabe que ya comenzó. Pierre Emerick Aubameyang y el español Nacho destacan en este grupo de futbolistas que llegaron en los últimos días con lo que se busca pelear los primeros lugares.

No lo quieren

Esto no solo ha significado un crecimiento en cuanto a calidad de la plantilla de Al Qadisiyah, sino también que André Carrillo casi no tenga espacio en el once inicial pensando en la temporada que ya comenzó. A eso se le suma que el cupo de extranjeros ya se encuentra copado, pues con la presencia del peruano, suman un total de 10 futbolistas no nacidos en dicha nación de los cuales, además, dos tienen que ser menores de 21 años.

Por ello, el portal Asharq Al Awsat señaló que las últimas horas que el club se ha contactado con el peruano para expresarles su deseo de finalizar el contrato que mantienen y que este pueda buscar nuevos aires donde pueda encontrar los minutos deseados. Sin embargo, la 'culebra' aceptaría esta situación solo si se pagan todo lo que resta de su contrato el cual finaliza a mediados del 2025.

¿André Carrillo se va de Arabia Saudí?

Borrado en la Bicolor

La situación de André Carrillo en la Selección Peruana también parece complicarse luego de haber sido uno de los referentes de los últimos procesos eliminatorios. El nivel mostrado en los partidos al mando de Juan Reynoso generó que la hinchada lo critiqué duramente lo cual creció aún más tras la reciente Copa América. Luego de la dolorosa eliminación ante Argentina, el futbolista se dejó ver, junto a Christian Cueva, en una discoteca de Barranco lo cual terminó de decepcionar a la hinchada.

Esta sería la razón por la cual Jorge Fossati decidió no llamarlo para los encuentros ante Colombia y Ecuador en los primeros días de septiembre.

De esta manera, André Carrillo podría dejar el Al Qadisiyah de Arabia luego que se contactaran con él para deshacer el contrato que aún mantiene. Sin embargo, el peruano habría pedido que le paguen todo lo que resta del vínculo para finalizar la operación.