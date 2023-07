Christian Cueva se disculpa y aceptará sanciones tras ausentarse de los entrenamientos de Alianza Lima

Christian Cueva ha emitido una disculpa pública tras su ausencia en los entrenamientos del club Alianza Lima. El futbolista peruano expresó su arrepentimiento y aceptará las sanciones que se le impongan como consecuencia de su falta de coordinación. El jugador espera poder reivindicarse y volver al equipo con un compromiso renovado.

El volante peruano, Christian Cueva, generó controversia al no presentarse a los entrenamientos del club Alianza Lima el pasado lunes 3 de julio. Luego de que circularan imágenes del futbolista en una discoteca de Trujillo, el equipo emitió un comunicado anunciando una investigación interna debido a la falta de coordinación por parte del popular 'Aladino'.

Este martes 4 de julio, Christian Cueva utilizó las redes sociales para expresar su arrepentimiento y pedir disculpas públicas. Reconoció la decepción y molestia que ha causado desde su llegada al equipo y se dirigió especialmente a los aficionados de Alianza Lima, agradeciendo su apoyo incondicional y ofreciéndoles disculpas.

"Pido perdón a todos por la decepción y molestia que he provocado desde mi llegada y que en las últimas horas hice mayor. Estas disculpas van más especialmente para el hincha de Alianza Lima, que fecha a fecha me brindan su apoyo incondicional. Las disculpas a mis compañeros, comando técnico y club las haré en privado. Sé que las faltas traen consecuencias y aceptaré lo que se me imponga. Espero tener la posibilidad de reivindicarme", comenzó diciendo.