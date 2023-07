¿Se quedará? Alianza Lima abre investigación a Christian Cueva tras no presentarse a entrenamiento

03/07/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El club Alianza Lima anunció que investigará al volante nacional, Christian Cueva, tras ausentarse de los entrenamientos del primer equipo "sin previa coordinación".

"Este lunes 3 de julio, el futbolista Christian Cueva no se presentó a los entrenamientos del primer equipo. Su ausencia se dio sin previa coordinación con el club", redactaron.

Pronunciamiento

A través de su cuenta oficial de Twitter, el club 'blanquiazul' informó, mediante un comunicado, que han iniciado las diligencias correspondientes y aseguraron que se tomarán las medidas que sean necesarias contra 'Aladino'.

"Ante esto, el Club Alianza Lima viene realizando las investigaciones pertinentes sobre el caso y se tomarán las medidas correctivas correspondientes", agregaron.

Finalmente, la institución victoriana enfatizó que condena los actos de indisciplina, ya que el club busca mantener los lineamientos de profesionalismo.

"El Club Alianza Lima continúa trabajando en busca de la excelencia y la profesionalización de la institución. Así mismo, condenamos cualquier acción o acto de indisciplina que vaya en contra de estos lineamientos", concluyeron.

No renovaría

De acuerdo al periodista deportivo Gerson Cuba, la renovación del préstamo del jugador de la Selección Peruana, que vence el 31 de agosto, se habría paralizado tras el incidente del día hoy. Cabe recordar que Cueva mantiene contrato hasta el 30 de junio del 2025 con el club árabe Al-Fateh.

"Hoy lo avanzado se detuvo y hay un no rotundo por ahora para la renovación. Veremos", manifestó.

Responde críticas

En el mes de junio, Cueva respondió a las críticas en su contra por el nivel mostrado en Alianza Lima durante el último Torneo Apertura. El futbolista aseguró que solo es un obrero más del equipo dirigido de 'Chicho' Salas, por lo que pidió que ese tipo de comentarios no solo se concentren en él.

Las palabras del mediocampista peruano tuvieron lugar tras el pitazo final del partido entre Perú y Corea del Sur. Allí, Christian Cueva fue consultado por su presente en tienda blanquiazul, sobre el cual dejó entrever que se sentía incómodo por un presunto exceso de críticas hacia él.

"Hay que analizar las cosas, no solamente el tema Christian Cueva. El que sabe de fútbol, lo tendrá que hacer y no enfocarse netamente en mi persona, porque lo que veo yo es que veo que se enfocan en mí. Primero que nada, yo no soy ni Messi, ni Neymar, ni Maradona, soy un obrero más para mi equipo", declaró a Movistar Deportes.

Problemas en la rodilla

Al respecto, el ex Santos señaló que viene presentando problemas en su rodilla, los cuales habría impedido que pueda aportar aún más al equipo de 'Chicho' Salas. No obstante, reconoció que no hay excusa, por lo que seguirá trabajando para dar su mejor forma en el club de La Victoria.

"La rodilla fue algo que me cortó la preparación, pero no es justificación ni nada", indicó.

De esta manera, la decisión de Alianza Lima de iniciar una investigación sobre la ausencia de Christian Cueva en el entrenamiento, determinará las posibles decisiones que tomará el club de La Victoria.