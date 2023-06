Christian Cueva responde a críticas por su nivel en Alianza Lima: "No soy Messi, ni Neymar, Ni Maradona"

16/06/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

Christian Cueva respondió a las críticas en su contra por el nivel mostrado en Alianza Lima durante el último Torneo Apertura. El futbolista aseguró que solo es un obrero más del equipo dirigido de 'Chicho' Salas, por lo que pidió que ese tipo de comentarios no solo se concentren en él.

Las palabras del mediocampista peruano tuvieron lugar tras el pitazo final del partido entre Perú y Corea del Sur. Allí, Christian Cueva fue consultado por su presente en tienda blanquiazul, sobre el cual dejó entrever que se sentía incómodo por un presunto exceso de críticas hacia él.

"Hay que analizar las cosas, no solamente el tema Christian Cueva. El que sabe de fútbol, lo tendrá que hacer y no enfocarse netamente en mi persona, porque lo que veo yo es que veo que se enfocan en mí. Primero que nada, yo no soy ni Messi, ni Neymar, ni Maradona, soy un obrero más para mi equipo", declaró a Movistar Deportes.

Su rodilla, factor clave en su recuperación

Como se recuerda, Christian Cueva fue el flamante refuerzo de Alianza Lima junto al 'León' Carlos Zambrano. Sin embargo, el popular 'Aladino' no tuvo el rendimiento esperado por le hincha blanquiazul.

🎙️Christian Cueva: "Paolo tiene ese hambre de competencia que es contagioso. Sé que acá es muy feliz y nosotros también tratamos de hacerlo sentir como en su casa". 🇵🇪🇰🇷#LaCasaDeLaSelección ❤️ pic.twitter.com/QVM4GRScxh — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) June 16, 2023

Al respecto, el ex Santos señaló que viene presentando problemas en su rodilla, los cuales habría impedido que pueda aportar aún más al equipo de 'Chicho' Salas. No obstante, reconoció que no hay excusa, por lo que seguirá trabajando para dar su mejor forma en el club de La Victoria.

"La rodilla fue algo que me cortó la preparación, pero no es justificación ni nada", indicó.

Es feliz en Alianza Lima

Pese a las críticas por su rendimiento, Christian Cueva confesó que se siente feliz de estar viviendo su segunda etapa en Alianza Lima. Por ello, el volante nacional espera poder continuar en el club, ya que considera que tienen un equipo para lograr grandes cosas.

"Cada vez que vengo a la selección soy feliz, en Alianza Lima soy feliz. Me recibieron de una manera muy buena y tenemos un plantel muy lindo que compitió también en la Copa Libertadores. Hoy por hoy, somos campeones del Apertura", señaló el mediocampista.

De esta manera, Christian Cueva se refirió a su presente en Alianza Lima y respondió a las críticas en su contra por el nivel mostrado en el Apertura. Al respecto, 'Aladino' indicó que presentó problemas en la rodilla, pero considera están enfocados solo en él.