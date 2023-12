¿Christofer Gonzales está cerca de Alianza Lima? Todo lo que se sabe de la situación de 'Canchita' (VIDEO)

Christofer Gonzales podría regresar al Perú antes de lo esperado y, tras recibir el sondeo de los tres equipos grandes del país, solo uno de ellos estaría más cerca de hacerse de los servicios del popular 'Canchita' en 2024: Alianza Lima.

La actualización del estado del futbolista peruano tuvo lugar en 'Mano a Mano', donde el periodista deportivo Michael Succar señaló que los 'blanquiazules' estarían ganando la carrera por Christofer Gonzales a Universitario y Sporting Cristal.

Según explicó, ello se debería a que los 'íntimos' tendrían más posibilidades de acercarse económicamente a la cláusula que tiene 'Canchita' en su equipo actual, el Al Adalh de Arabia Saudita.

"Hay interés futbolística real, no solamente de Alianza, por contar con él. ¿Por qué está más cerca Alianza que de otro club? Porque existe una claúsula para que deje el equipo de Arabia Saudita antes de que acabe su contratao. La cláusula no es menor y el único equipo que ha estado realmente en negociar para llegar a esa cláusula es Alianza Lima", indicó.

Y si bien Alianza Lima estaría más cerca de Christofer Gonzales a diferencia de la 'U' y Cristal, ello no significa que las negociaciones entre todas las partes estén encaminadas para que sea refuerzo 'blanquiazul'.

De hecho, el peroidista Mauricio Loret de Moles acotó que para que 'Canchita' pueda cambiar de equipo, primero tiene que destrabar su situación en su club actual.

De hecho, informó que el grupo de empresarios del futbolista peruano estaría buscando viajar a tierras árabes para reunirse con el presidente de la institución y llegar a una solución rápida.

"Me dicen que primero tienen que destrabar esta posibilidad porque tiene contrato seis meses más. Su grupo de trabajo está buscando viajar a Arabia para intentar y empezar una conversación el presidente para buscar esta posible salida. Pero, todavía no pueden, porque el presidente no está en Arabia", acotó.