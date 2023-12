Kevin Serna, flamante refuerzo de Alianza Lima, y la vez que casi se retira con 18 años: "Lo reconsideré"

El delantero colombiano Kevin Serna es el flamante refuerzo de Alianza Lima para la temporada 2024 tras un gran año con ADT. Sin embargo, el ahora atacanta 'blanquiazul' ha revelado que su historia pudo ser totalmente distinta, pues casi se retira del fúbol a los 18 años. ¿Qué pasó?

Las palabras del nuevo jugador de Alianza Lima tuvieron lugar en entrevista para Directv Sports, donde fue consultado sobre uno de los episodios más duros en su carrera futbolística hasta la fecha.

"A LOS 18 AÑOS NO ESTABA EN UN CLUB ASÍ QUE ME RETIRÉ, PERO JUGABA CAMPEONATOS DE BARRIO Y LO RECONSIDERÉ" 🗣️ Kevin Serna 🇨🇴 habló de cómo se encaminó en el fútbol profesional y además agregó detalles de su vida "Mi familia es un pilar fundamental, todo es para ellos" #DFSHA pic.twitter.com/9lGuTv3g9o

Y es que, según contó Kevin Serna, decidió dejar el fútbol con solo 18 años. Ello porque consideraba que tenía todo cuesta arriba al no estar en ningún club profesional siendo ya mayor de edad.

De hecho, detalla que por aquella época, solo se dedicaba a disputar campeonatos amateurs, donde le pegaban por jugar partidos. Sin embargo, gracias al constante apoyo de su familia, decidió tomarse una segunda oportunidad.

"A los 18 dije: 'bueno, no estoy en un club profesional, así sea inferioriores'. Lamentablemente, di un paso al costado y, por cosas de la vida, jugaba campeonatos así, me pagaban por eso hasta que un día me dijeron que lo piense y lo reconsideré, que por qué no me presentaba a la ciudad de Cali. Y bueno, mira donde me tiene Dios ahora", declaró.