Con Sonne de titular: El sorpresivo once que ensayó Jorge Fossati para enfrentar a Uruguay

La Selección Peruana tendrá un complicado encuentro por Eliminatorias cuando este viernes 11 de octubre reciba a Uruguay en el Estadio Nacional. Los dirigidos por Jorge Fossati se encuentra en una complicada situación en la tabla de posiciones donde se ubican en la última asilla por lo que deberá sumar a toda costa para seguir con vida.

Por ello, el estratega trabajó con los jugadores de la Bicolor en el campo de juego del coloso de José Díaz y ensayó el posible once que lanzará contra los charrúas. Al igual que el último miércoles, esta vez siguieron las sorpresas debido a la inclusión de un jugador que pocos tenían en el radar.

Con la variante de Alexander Callens como carrilero por la izquierda y el ingreso de Luis Abram para tomar su lugar como tercer central, ahora se suma la posible titularidad de Oliver Sonne como volante interior por izquierda en reemplazo de Piero Quispe. El volante de origen danés conoce la posición gracias a que domina ambos perfiles y ya jugó en su club en diferentes lugares del campo.

Por lo demás, el equipo sería el mismo con el que ha venido trabajando en los últimos días que tiene a Pedro Gallese defendiendo la portería. Miguel Araujo, Carlos Zambrano y Luis Abram conformarán la línea de tres defensores dejando como carrileros a Andy Polo y Alexander Callens, por derecha e izquierda respectivamente.

Los volantes serán Jesús Castillo en reemplazo del lesionado Renato Tapia junto a Sergio Peña y Oliver Sonne dejando como únicos delanteros al ataque de Universitario conformado por Alex Valera y Edison Flores.

Como se recuerda, el TAS emitió una medida cautelar levantando el castigo que Conmebol había impuesto contra Darwin Núñez luego de la tremenda bronca que protagonizó contra hinchas colombianos en la Copa América. Esto no gustó nada en Pedro Gallese quien criticó duramente esta decisión y aseguró que esto se dio al ser Perú el rival de los charrúas.

"Sabemos que es un jugador importante para Uruguay. Seguro que porque juega con nosotros le levantaron el castigo, no se sabe por qué. De repente si por ahí jugaba con otra selección no se sabe si hacían lo mismo. Pero Uruguay no solamente es un jugador, Uruguay es una selección fuerte, nosotros lo sabemos y tenemos que estudiar a todos", indicó.