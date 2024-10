Gallese arremete contra habilitación de Darwin Núñez: "Porque juega con nosotros le levantaron el castigo"

La Selección Peruana sigue entrenando de cara al duelo ante Uruguay, programado para este viernes 11 de octubre en el Estadio Nacional. Y en la previa de una nueva sesión de trabajos, Pedro Gallese conversó con los medios de prensa para dar sus sensaciones de lo que será este complicado duelo ante una de las selecciones más complicadas de Sudamérica.

Uno de los temas que tocó el guardameta de la Bicolor fue acerca de la reciente habilitación de Darwin Núñez para este duelo a pesar de haber recibido cinco fechas de Conmebol por los incidentes en la Copa América. La AUF recurrió al TAS para amilanar este castigo y, gracias a una medida cautelar, se puso a las ordenes de Marcelo Bielsa.

Esto no le gustó nada a Pedro Gallese quien insinuó que la Selección Peruana no cuenta con el peso dirigencial necesario para evitar este tipo de situaciones. A su vez, restó importancia a la presencia del atacante del Liverpool al asegurar que es un solo jugador y que el rival cuenta con más figuras que pueden hacer daño.

"Sabemos que es un jugador importante para Uruguay. Seguro que porque juega con nosotros le levantaron el castigo, no se sabe por qué. De repente si por ahí jugaba con otra selección no se sabe si hacían lo mismo. Pero Uruguay no solamente es un jugador, Uruguay es una selección fuerte, nosotros lo sabemos y tenemos que estudiar a todos", indicó en Videna.