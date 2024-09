Alexander Callens asegura que Perú aún tiene chance de ir al Mundial, pese a derrota con Ecuador

A pesar de la dolorosa derrota de Perú ante Ecuador en las Eliminatorias para el Mundial 2026, Alexander Callens se mantiene firme en su optimismo. El defensor de la selección peruana expresó con determinación que, a pesar del revés, el equipo aún tiene posibilidades de clasificar al próximo torneo mundialista.

La selección peruana sufrió una dolorosa derrota por 1-0 frente a Ecuador en un partido clave para sus aspiraciones de clasificación al Mundial. Este resultado no solo complica su posición en la tabla, sino que también genera preocupación y críticas entre los hinchas hacia el equipo, tanto a los jugadores como al cuerpo técnico.

La situación para los dirigidos por Jorge Fossati se vuelve más crítica con cada jornada, aumentando la presión de cara a los próximos compromisos.

A pesar del descontento general, el defensor Alexander Callens hizo un llamado a la calma tras la derrota. Consciente del malestar que rodea a la selección peruana, el 'Sapito' aseguró que el equipo sigue comprometido y que todavía queda margen para mejorar.

"Esto no se acaba hasta que no nos digan que no tenemos ninguna posibilidad", señaló Alexander Callens, refiriéndose a las decisivas jornadas que les esperan en octubre.