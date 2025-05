CONAR responde con todo a Franco Navarro y Alianza Lima: "Que soliciten árbitros extranjeros"

El encuentro entre Alianza Lima y Cienciano jugado en Matute el último viernes ha dejado una gran polémica que hasta el día de hoy continúa. Todo se generó gracias a los reclamos de jugadores y directivos blanquiazules sobre el rendimiento del juez Bruno Pérez a quien acusan de no haber cobrado un penal legítimo a Paolo Guerrero en el primer tiempo el cual pudo haber cambiado el rumbo del partido.

Incluso, la CONAR, mediante un video en sus plataformas oficiales, reconoció que los árbitros encargados del VAR cometieron un error en dicha jugada y reconocieron que debió haberse cobrado la pena máxima para los íntimos. Esto generó que el director deportivo del club, Franco Navarro, dudara de la honestidad de los referís y hasta responsabilizó a la FPF de querer perjudicarlos por recientes decisiones políticas.

Luego de sendos comunicados de ambos lados, la Comisión Nacional de Árbitros convocó a una conferencia de prensa para responder a diversos cuestionamientos contra su organismo. En esa misma línea, la organización lamentó los afiches pegados en los exteriores de Videna los cuales contenían mensajes amenazantes contra los integrantes de su gremio.

Además de ello, Winston Reátegui, presidente de CONAR, aprovechó la oportunidad para enviar un contundente mensaje a Franco Navarro y Alianza Lima. En primer lugar, la autoridad arbitral lamentó que el directivo y jugadores del club blanquiazul duden de la honestidad de los jueces y pidió, de formar irónica, que a partir de ahora soliciten ternas extranjeras para su tranquilidad.

"Invito al señor Franco Navarro a solicitar a árbitros extranjeros, solicítelos, si esa es la solución para ellos, que lo hagan, nosotros no tenemos ningún problema. Es muy simple, sigan el procedimiento yendo primero a Liga 1 y luego se les enviará los árbitros extranjeros y, seguramente, ellos van a estar más tranquilos", indicó a los medios.

Otro hecho que rechazó Reátegui fue la supuesta incidencia política de CONAR contra los blanquiazules por no haber asistido a la última Asamblea de Bases de la Federación Peruana de Fútbol. El directivo descartó ello y por el contrario señaló que Cienciano si asistió a dicha reunión y votó en contra de la FPF.

"Nadie le dice al señor Franco Navarro y al Club Alianza Lima que no reclamen porque están en todo su derecho de hacerlo, pero existen estamentos y formas. Dice que les pusieron la mano por no ir a la asamblea, pero Cienciano fue a la asamblea y votó en contra, yo nunca he visto que dos equipos pierdan a la vez en un partido", añadió.