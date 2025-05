Error del VAR en Alianza Lima vs. Cienciano: ¿Polémico partido podría ser anulado?

05/05/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima perdió 1-0 ante Cienciano en Matute, y esto complicó sus chances de ganar el Torneo Apertura. Tras el partido, la Conar reconoció un grave error arbitral de Bruno Pérez y el VAR al no cobrar un penal contra Paolo Guerrero. Ahora, muchos hinchas se preguntan si el partido podría ser anulado o si se jugará nuevamente.

¿Partido entre Alianza y Cienciano podría ser anulado?

Recientemente, se hizo público un video en el que la Conar (Comisión Nacional de Árbitros) reconoció el fallo de los jueces en el partido jugado en La Victoria. Sin embargo, es poco probable que el encuentro entre Alianza Lima y Cienciano se repita, ya que las reglas de la IFAB (International Football Association Board) no lo permiten.

Según lo estipulado por la International Football Association Board, el organismo que regula las normas globales del fútbol, no se anulará un partido debido a errores en el uso del VAR, decisiones equivocadas con su participación, fallos por no revisar un incidente, ni por revisar situaciones que no son revisables.

Es difícil que el partido entre Alianza Lima y Cienciano se repita, a menos que los blanquiazules decidan presentar una queja formal. Aún así, no se puede asegurar que sea totalmente imposible, ya que la decisión final depende de las autoridades. Hasta el momento, los íntimos no han solicitado que se repita el encuentro.

¿Cuándo será el próximo partido de Alianza Lima?

El equipo de 'Pipo' Gorosito, Alianza Lima, tiene su mirada puesta en el partido de este martes 6 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva, donde se medirá con Sao Paulo por la fecha 4 de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2025. Un triunfo será clave para seguir con opciones de pasar a los Octavos de Final.

La transmisión de este partidazo estará a cargo de ESPN y Disney Plus Premium en la mayoría de países sudamericanos, aunque en Brasil se verá por Zapping TV y Claro TV.

Recordemos que Alianza Lima llega a este partido luego de un emocionante triunfo 3-2 sobre Talleres en Matute, con goles de Paolo Guerrero y Hernán Barcos. Mientras que Sao Paulo derrotó a Libertad 2-0 en Asunción con tantos de Ferreira y Silva.

Ya quedó claro que el partido entre Alianza Lima y Cienciano no será anulado ni tampoco se volverá a jugar, ya que las reglas de la IFAB no lo permiten. Sin embargo, esto podría cambiar si el club victoriano decide presentar una queja formal.