Exseleccionado chileno dispara con todo contra Ricardo Gareca: "Era un vago y no trabajaba"

Chile se convirtió en la primera selección de Sudamérica en quedar oficialmente eliminada del Mundial 2026 luego de la derrota por 2-0 ante Bolivia en El Alto. Como era de esperarse, la prensa deportiva de aquel país apuntó sus balas contra Ricardo Gareca a quien señalaron como el principal responsable de esta nueva decepción futbolística.

A solo minutos del final del encuentro, el estratega argentino presentó su renuncia al cargo y se despidió oficialmente en conferencia de prensa donde aseguró que dio lo mejor de sí por sacar este proyecto adelante. Y aunque ya transcurrieron algunas semanas de este hecho, un exseleccionado chileno ha vuelto a recodar lo que fue la gestión del 'Tigre' con duros calificativos que han dado que hablar.

En una reciente entrevista con el periodista Cristian Arcos, Eduardo Arancibia, exjugador de su selección y de la U. de Chile, reveló detalles de lo que habría sido la interna en el predio Juan Pinto Durán durante la estadía de Ricardo Gareca.

En primer lugar, el exjugador señaló que varios trabajadores y futbolistas consideran al estratega argentino como ausente y que trabaja poco ya que no solía asistir a los partidos del campeonato chileno, viajaba constantemente a Argentina, entre otras consideraciones.

"No estuve adentro, pero lo que vi de afuera y algunos que me comentaron que estuvieron ahí, me dijeron que Gareca era un vago, que no trabajaba, que no iba a los partidos y que nominó jugadores que no venían jugando", inició.