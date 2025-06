Alianza Lima: Michael Espinoza fue suspendido tras polémico gol anulado a Comerciantes Unidos

El encuentro entre Comerciantes Unidos y Alianza Lima en Trujillo dejó una gran polémica que pudo haber cambiado el resultado del encuentro. Sobre los minutos finales, el elenco local logró anotar lo que iba a ser el ansiado empate a través de Matías Sen.

Sin embargo, el juez principal del partido decidió ir al monitor ubicado en el centro del campo de juego para revisar la acción. Ahí, decretó que hubo mano de Bruno Portugal en el inicio de la jugada por lo que decidió anular el tanto y dar tiro libre a favor de los blanquiazules.

Para colmo de males, CONAR publicó en las últimas horas los audios del VAR donde se analizó el tanto. Según este material, los jueces encargados del videoarbitraje indicaron que la anotación era válida ya que consideraban que el jugador nunca quiso jugar el balón con la mano.

Sin embargo, Michael Espinoza decidió ir a revisar la jugada y finalmente tomó una decisión contraria a lo que le aconsejaron sus compañeros de terna. Este hecho parece haber traído consecuencias ya que todo hace indicar que la Comisión Nacional de Arbitraje tomó una drástica decisión.

Según se pudo conocer en las últimas horas, el juez FIFA fue suspendido de manera indefinida ya que fue removido del encuentro que disputarán Sport Huancayo y Melgar donde ya estaba programado. De acuerdo a esta información, el referí permanecerá en la congeladora al igual que sucedió con Bruno Pérez, Diego Haro, entre otros.

En esa misma línea, Exitosa Deportes conversó con Winston Reátegui, expresidente de CONAR, para conocer su opinión sobre esta jugada.

El exjuez de línea dejó en claro que el tanto fue mal anulado ya que considera que el jugador del equipo de la ciudad de Cutervo no tuvo intencionalidad para tocar la pelota con la mano y todo se dio por un movimiento natural.

"Yo considero que no es una mano deliberada. El poco gesto técnico del jugador hace que el balón se eleve y el futbolista de Comerciantes Unidos tiene los brazos extendidos en una posición natural. Él es invitado al VAR no por inmediatez, sino por la mando deliberada cosa que no comparto", expresó a nuestro medio.