'Puma' Carranza lanza polémico mensaje contra arbitraje en la Liga 1 tras polémico partido de Alianza

20/06/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La polémica volvió a encenderse en la Liga 1, esta vez con un protagonista conocido por no guardarse nada. Tras el polémico partido de Alianza Lima, el 'Puma' Carranza lanzó un mensaje directo y sin filtro contra el arbitraje peruano, dejando en claro su malestar por las decisiones que, según él, vienen afectando la competencia.

Puma Carranza habla del arbitraje

Alianza Lima sumó tres puntos importantes al vencer 1-0 a Comerciantes Unidos, con un tanto agónico de Hernán Barcos. Pero, como suele pasar en nuestro campeonato, el partido dejó un sabor amargo por una jugada que, para muchos, le robó el show al resultado.

Estamos hablando de la anulación del gol de Matías Sen para Comerciantes Unidos. El árbitro principal, Michael Espinoza, decidió invalidar el tanto tras una supuesta mano previa de Bruno Portugal.

Unos decían que sí fue mano, otros que no había forma. Y uno de los que no se guardó nada fue el mismísimo 'Puma' Carranza. El ídolo crema, en la última edición del programa La Interna, no se midió y expresó su total indignación con el arbitraje de la Liga 1.

Y no solo eso, el 'Puma' recalcó que las malas decisiones de los jueces nacionales están avivando la violencia entre las hinchadas.

"Realmente los árbitros son muy malos o son adredes. Lo que hacen ellos llaman mucha la atención y despiertan la violencia en toda la gente", enfatizó el exfutbolista.

Los audios del VAR y la sanción del árbitro

La cosa se puso más candente cuando, en la tarde del último jueves 19 de junio, la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) soltó los audios del VAR.

En las grabaciones, se puede escuchar claramente que los encargados del video arbitraje confirmaron el gol de Matías Sen para Comerciantes Unidos.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, Michael Espinoza pidió la revisión en campo y, contradiciendo lo que le decían desde la cabina, terminó invalidando el tanto.

Inmediatamente después de que se conocieran los audios del VAR, la Conar actuó rápido y decidió suspender indefinidamente a Michael Espinoza de su cargo como árbitro.

"Michael Espinoza ha sido suspendido de forma indefinida por la Conar luego del Comerciantes Unidos - Alianza Lima. El juez FIFA ha sido retirado del Sport Huancayo - Melgar, programado antes del partido en Trujillo", escribió el periodista Kevin Pacheco a través de su cuenta de X.

El polémico mensaje del 'Puma' Carranza, surgido tras el encuentro de Alianza Lima, ha generado una nueva ola de reacciones en torno al arbitraje en la Liga 1.