Polémica en la Liga 1: CONAR acepta que SÍ fue penal a Guerrero y Bruno Pérez será SANCIONADO

Bruno Pérez se convirtió en el centro de la polémica tras la caída de Alianza Lima ante Cienciano. Sus decisiones, especialmente no sancionar un claro agarrón a Paolo Guerrero en el área rival, generaron gran polémica, lo que obligó a la Conar a admitir su error y aplicar una sanción al árbitro.

Este sábado 3 de mayo, la Comisión Nacional de Árbitros (Conar) publicó los audios y videos del VAR correspondientes a la jugada en la que Paolo Guerrero reclamó una falta de Jimmy Valoyes dentro del área en el duelo entre Alianza Lima y Cienciano.

"Al minuto 45+2, al ejecutarse un saque de esquina a favor del equipo azul y blanco, un defensor del equipo rojo sujeta a un atacante limitándole su movimiento para ir a disputar el balón. El árbitro, que no hizo la gestión de prevención, y que adopta una mala ubicación mirando solo el balón, no se percata de la acción y deja que el juego continúe".

"El VAR, en su chequeo protocolar, no utilizó los ángulos, velocidades ni las consideraciones adecuadas. Y no hace un análisis detallado de ambos jugadores involucrados, por lo que, erróneamente, decide no llamar a una revisión de campo", se explica en el video que subió la Conar.