'Cóndor' Mendoza se disculpa por insinuar que Los Chankas se VENDIERON ante Universitario

Las declaraciones del exfutbolista Andrés 'Cóndor' Mendoza durante una transmisión reciente han generado controversia en el mundo del fútbol peruano. Sus palabras sobre el desempeño de Los Chankas en su encuentro con Universitario de Deportes en el Torneo Apertura 2024 han sacudido el ambiente futbolístico, pero su posterior retractación ha dejado a muchos preguntándose sobre la veracidad de sus afirmaciones.

Durante una charla en el programa 'Desmarcados', Andrés 'Cóndor' Mendoza hizo insinuaciones sobre posibles irregularidades en el partido entre Universitario de Deportes y Los Chankas. Sugirió la existencia de influencias externas en la estrategia del equipo de Andahuaylas e incluso bromeó sobre la presunta participación de los jugadores en actividades nocturnas poco antes del encuentro.

En el programa 'Datazo', donde también participa como panelista, Andrés 'Condor' Mendoza aprovechó un breve momento para abordar sus comentarios anteriores.

En este contexto, Mendoza afirmó que sus declaraciones fueron simplemente una broma, sin ofrecer más detalles sobre su retractación. Los seguidores del programa especulan que esta acción podría haber sido influenciada por la respuesta que recibió de Jean Ferrari.

"Yo me rectifico con los jugadores para que me disculpen. Yo acepto mi culpa. Que esto quede acá y ya no quiero volver a hablar. Esto ya no va a volver a suceder", sostuvo Andrés 'Condor' Mendoza.