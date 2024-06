Hinchas peruanos ARREMETEN contra el 'Tunche' Rivera: "Paolo a los 40 años, hizo más"

08/06/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

En su último enfrentamiento antes de partir hacia los Estados Unidos para participar en la Copa América 2024, la selección peruana empató 0-0 contra Paraguay. A pesar de mantener su arco invicto, el equipo dirigido por Jorge Fossati no logró desplegar su mejor juego, generando críticas hacia algunos jugadores, especialmente José 'Tunche' Rivera, quien fue titular junto a Gianluca Lapadula en la delantera.

Desempeño de José Rivera

José Rivera tuvo una participación discreta en el encuentro, siendo sustituido por Paolo Guerrero en el minuto 63. A pesar de su esfuerzo por presionar a la defensa paraguaya, no logró generar peligro en el área rival, lo que desencadenó críticas por parte de la hinchada peruana. Las redes sociales se llenaron de comentarios cuestionando su desempeño y su aptitud para formar parte de la selección peruana.

Críticas de la hinchada peruana

Algunos de los comentarios de los hinchas peruanos en redes sociales fueron: "Paolo a los 40 años, hizo más que el 'Tunche' Rivera", "El 'Tunche' no esta para selección", "El 'Tunche' flojo no corre no tiene carrera y es facil de tumbar", "El 'Tunche' es solo ganas y nada más" y "El 'Tunche' no existió Perú jugó con 10".

Jorge Fossati sobre José Rivera

En una conferencia de prensa posterior al partido entre Perú y Paraguay, el técnico Jorge Fossati defendió a José Rivera, destacando su buen momento y enfatizando la importancia del juego colectivo en el desempeño de los delanteros.

"Lo de José Rivera me pareció que está en un gran momento, que está muy bien. Me parece que, como dije al principio, el equipo en el primer tiempo solo los utilizó (a los delanteros) en forma vertical, hubo muy poca llegada como equipo y eso a (José) Rivera, (Gianluca) Lapadula o al que sea", indicó,

El técnico de la selección peruana también subrayó la necesidad de un juego cohesionado como equipo para potenciar el rendimiento individual de los jugadores.

"De la misma manera como dije que para defender bien no basta tener a los mejores zagueros, tiene que defender bien el equipo, entonces de la misma forma no basta con tener a grandes delanteros si no juegas bien como equipo", declcaró Jorge Fossati en conferencia de prensa", agregó.

Este fue el segundo partido de José Rivera en la selección peruana bajo la dirección de Jorge Fossati. A pesar de las críticas, el delantero ha sido convocado de manera constante por el entrenador desde que asumió el cargo. Anteriormente, el 'Tunche' había tenido minutos de juego en amistosos contra Nicaragua y República Dominicana.

Próximo partido de la selección peruana

La selección peruana disputará su próximo partido amistoso contra la selección de El Salvador el viernes 14 de junio en el Subaru Parka, en Pensilvania. Este será el último partido de preparación antes del inicio de la Copa América 2024.

La selección peruana concluyó su serie de partidos preparatorios con un empate ante Paraguay, mostrando aspectos a mejorar de cara al torneo continental. La participación de José 'Tunche' Rivera sigue generando debate entre la hinchada, mientras que Jorge Fossati mantiene su confianza en el delantero para futuros encuentros.