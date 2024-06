¿Embarazada de Said Palao? Alajendra Baigorria luce 'pancita' y desata la emoción de sus seguidores

Alejandra Baigorria está más que emocionada con la planificación de su boda con Said Palao. Sin embargo, una foto suya ha generado polémica en redes sociales ya que luce una 'pancita' y varios de sus seguidores iniciaron rumores de un embarazo.

Mediante sus historias de Instagram, Alejandra apareció en bikini para promocionar un producto que reduce medidas y como prueba lo utilizó ella misma, por lo que apareció en un bikini de Calvin Klein.

La exparticipante de 'Esto es guerra' no se deja amilanar por los comentarios de terceros, pero esta vez causó un momento de impresión al mostrar su 'pancita' abultada, que por un momento dejó dudas de si era posible que ya se encuentre en la dulce espera, previo a llegar al altar con su pareja.

¿Alejandra Baigorria embarazada?

Sin embargo, fue ella misma quien se encargó de desmentir los rumores de una gestación y dijo que solo estaba inflada debido a la menstruación.

"Estoy en esos días hinchada, previo a que me venga mis días de mi regla, creo que me viene en dos días. Estoy inflamada, hincha, miren esto. Miren la bola que tengo acá. No estoy embarazada, por si acaso. Simplemente estoy inflamada", dijo entre risas.