Confirmado: Christian Cueva no irá a Cienciano y se convertirá en nuevo jugador de César Vallejo

Todo parece estar encaminado para que Christian Cueva vuelva a la actividad futbolista luego de estar casi un año sin club. El entorno del futbolista habría llegado a un acuerdo con el club César Vallejo para que se sume a sus filas de cara a lo que resta del Torneo Clausura y salir de las complicas posiciones en las que se encuentra.

Así lo confirmó el periodista Mauricio Loret de Mola, quien aseguró que ambas partes han definido los términos por lo que en las próximas horas el jugador se convertirá en nuevo jugador poeta a pesar que era inminente su traspaso a Cienciano días atrás.

Fue en el programa de YouTube, "Desmarcados", donde el hombre de prensa brindó esta información y aseguró que 'Aladino' la tendrá complicado, pues César Vallejo actualmente se encuentra en las últimas posiciones de la tabla acumulado y su objetivo es alejarse del temido descenso.

Esto significa una buena noticia para Christian Cueva quien volverá a entrenar con un club de primera división luego de lo que fue su salida de Alianza Lima en noviembre del 2023. A eso se le suma, que en los últimos días el futbolista se le ha visto envuelto en salidas nocturnas donde se le vio fumando y tomando hasta altas horas de la noche.

Estás imágenes generaron fuertes críticas entre la opinión pública quienes aseguraban que el hábil volante ya había perdido las ganas de seguir siendo un jugador profesional y que ahora se dedicaría de lleno a su vida privada.

Esta polémica no fue ajena a Jorge Fossati quien recientemente brindó una extensa entrevista a Movistar Deportes donde habló de todo a pocos más de un mes para el reinicio de las Eliminatorias Sudamericanas.

En dicha conversación, el entrenador de la Selección Peruana se refirió a las recientes salidas nocturnas de Christian Cueva las cuales generaron fuertes críticas contra su persona. El nacido en Uruguay aseguró que estos videos le generan mucha molestia y lamentó que el jugador siga sin poder encontrar club pensando en la convocatoria de este mes de septiembre.

"Me produce bronca, porque lo quiero mucho como persona. Es culpa de él. Si fuma cuatro o cinco cigarrillos por día, a mí no me escandaliza, pero me da bronca que de lugar para que hablen. A mí me molestaría y mucho, si está a dos o tres días de que su equipo tenga partido y anda de joda", precisó.