Jorge Fossati arremete contra Christian Cueva tras verlo fumando: "Me produce bronca, porque lo quiero mucho como persona"

Jorge Fossati habló nuevamente a solo poca semanas de lo que será la convocatoria para el reinicio de las Eliminatorias en la primera semana de septiembre. Esta vez, el estratega de la Selección Peruana se pronunció sobre las polémicas imágenes en las que se le vio a Christian Cueva en los últimos días.

En estos videos que se volvieron viral en las redes sociales, se aprecia a 'Aladino' hasta altas horas de la noche libando licor y hasta fumando junto a un grupo de amigos. A ello se le suma la vinculación amorosa que se le viene haciendo con la cumbiambera, Pamela Franco.

Habló fuerte

Como era de esperarse, Jorge Fossati se pronunció sobre este hecho en medio de una extensa charla con Movistar Deportes. El técnico de la Bicolor lamentó que Christian Cueva le siga dando material a los medios de prensa para que continúen las críticas sobre su persona.

Sin embargo, para el ex DT de Universitario, estas imágenes no le generan tanta molestia ya que el futbolista aún no cuenta con club. Eso sí, según su parecer, cada día que pase sin poner volver a la actividad lo aleja de la próxima convocatoria.

"Me produce bronca, porque lo quiero mucho como persona. Es culpa de él. Si fuma cuatro o cinco cigarrillos por día, a mí no me escandaliza, pero me da bronca que de lugar para que hablen. A mí me molestaría y mucho, si está a dos o tres días de que su equipo tenga partido y anda de joda", inició.

"Llama la atención precisamente porque es Christian y queremos que esté todo el día tomando agua y haciéndole masajes en una camilla siendo el super profesional. En la medida que no está en un equipo y entrenando, cada día que pasa lo aleja de la Selección de septiembre", añadió.

🎙 Jorge Fossati sobre las imágenes de Christian Cueva fumando: "Me produce bronca, porque lo quiero mucho como persona. Es culpa de él. A mí me molestaría y mucho, si está a dos o tres días de que su equipo tenga partido y ande así. En la medida que no está en un equipo y... pic.twitter.com/xokndh9hb2 — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) August 5, 2024

Fecha y hora confirmada

A falta de casi un mes para el reinicio de las Eliminatorias Sudamericanas, Conmebol publicó las fechas y horarios confirmados para cada uno de los partidos de las jornadas siete y ocho de este certamen. En primer lugar, la Selección Peruana recibirá a Colombia el viernes 6 de septiembre las 8:30 p.m. (horario peruano) en el Estadio Monumental.

Luego, el equipo de todos viajará a la altura de Quito para enfrentar a Ecuador el martes 10 de septiembre a las 4:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Atahualpa.

