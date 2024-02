¡Confirmado! Paolo Guerrero envió su carta de renuncia a la UCV: "No se presentará en Trujillo"

Paolo Guerrero se encuentra en el ojo de la tormenta debido a que pretende rescindir su contrato con el Club de la Universidad César Vallejo y en medio de esto, su abogado confirmó que el futbolista ha enviado su carta de renuncia a la UCV e hizo formar su deseo de no jugar en el cuadro 'Poeta'.

Cómo se recuerda, hace unos días el '9' de la Selección Peruana viene realizando una gira de medios donde denunció públicamente que su madre y su familia vienen recibiendo amenazas por parte de extorsionadores de la 'Ciudad de la eterna primavera'.

Enseguida, Richard Acuña, presidente del club deportivo, señaló que -hasta ese momento- no existía ninguna formalización de ese pedido y, por lo tanto, el centrodelantero seguía siendo jugador de la Vallejo.

Al promedio la medianoche de ayer, el abogado del depredador, Julio García, confirmó que su patrocinado ya envió su carta de renuncia y aclaró que "él no se va a presentar este sábado en Trujillo".

Con ese documento, ahora el balón está en la cancha del Club de la Universidad César Vallejo, ya que sus directivos pueden aceptar la renuncia de Guerrero, o en su defecto, hacer respetar el contrato e imponerle el pago de una indemnización por más de 1 millón de dólares por "daños y prejuicios".

Durante una entrevista a Latina, el 'Depredador' dijo que el club no se verá perjudicado en absoluto si él no llega a jugar bajo sus filas para la liga 1. Enseguida, la periodista le comentó que el cuadro 'Poeta' asegura que ha invertido mucho dinero en publicidad, así como también muchas marcas firmaron con ellos por el fichaje con Guerrero.

Ante esto, Paolo se desligó completamente del tema y dijo que no tiene nada que ver con él, ya que no ha recibo dinero en absoluto.

"Ese es un tema del club con sus patrocinadores, con su gente, pero no tiene nada que ver conmigo porque yo no he recibido ni un sol", sentenció.