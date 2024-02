Jossmery Toledo a Pamela Franco por aceptar 280 soles de Cueva: "Es muy pobre, hay niveles"

16/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jossmery Toledo decidió dar a conocer su punto de vista sobre la reciente revelación del amorío entre Christian Cueva y la cantante de cumbia Pamela Franco, y en especial sobre los 280 soles que el futbolista le yapeó y causó gran polémica en la farándula nacional.

¿Decepcionada de Pamela?

La expolicía reapareció en un programa de espectáculos y no pudo evitar ser consultada sobre el tema, por lo cual, entre risas y de forma irónica, afirmó que estaba decepcionada de la artista por haber recibido una poca cantidad de dinero.

"¿Alguna vez te han mandado un depósito de 280 solcitos para que te relajes?", preguntó Ricardo Rondón poniendo en aprietos a la modelo. Sin embargo, la modelo, quien tuvo un romance con Paolo Hurtado, no se quedó callada y reveló que ese monto era muy pobre para ella.

"Mira, no aceptaría tan bajo, se lo devuelvo. Es muy pobre, ¿cómo le va a dar 280 soles?", sostuvo la exchica reality. "¿Qué monto aceptarías entonces?", insistió Rondón a lo que Jossmery respondió: "Cinco mil como mínimo", la misma cantidad que ella recibió por parte de Paolo Hurtado, con quien tuvo un romance el año pasado, a pesar de que el deportista ya tenía una pareja y tres hijos.

Porque hasta en el mundo de las "amantes" HAY NIVELES. Sino miren lo que acaba de decir Jossmery Toledo sobre los 280 soles que le depositó Cueva a Pamela Franco 😂👇🏼 pic.twitter.com/sP5apzTVcT — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) February 15, 2024

¿Aconseja a mujeres engañadas?

En una anterior entrevista en 'Magaly TV: La Firme', Jossmery reveló que siempre creyó en las palabras del popular 'Caballito', pero al descubrir toda la verdad lo consideró como "el mayor error de su vida".

"Ha sido el error de mi vida, yo me equivoqué, él me decía que se estaba separando, me mostraba pruebas hasta con su abogado. Antes del ampay me dijo que se estaba separando, por eso nos expusimos", comentó la exchica reality.

Además, confesó que el dinero que recibía por parte del futbolista fue porque estaba desempleada debido al escándalo que provocó su ampay, y dejó entrever que la empresaria ya habría perdonado a Paolo Hurtado.

"Acepto mi error y va a ser la última vez que aparezca en ese tipo de cosas, no me siento cómoda, más que todo afectas a terceras personas, no solamente eres tú, además que a las finales es que ellos están juntos, perdonan la infidelidad (...) Yo no perdonaría una infidelidad", sostuvo.

¿Jossmery y Fabio Agostini juntos?

Los modelos viajaron a Brasil para disfrutar de los afamados carnavales de Río de Janeiro y dejaron boquiabiertos a todos sus seguidores con una curiosa publicación. El modelo, en sus historias de Instagram, compartió una fotografía donde se luce con la ex 'tombita' disfrutando de unos tragos.

"Bueno, estoy por Brasil y adivinen a quién me encuentro también, qué pequeño es el mundo, a Jossmery Toledo", se le escucha decir a Fabio mientras abraza a Jossmery. Ella no se quedó atrás y también posteó la imagen en su Instagram.

De esta manera, la expolicía Jossmery Toledo vuelve a ser el centro de atención, pero esta vez tras asegurar que le parecía muy pobre el dinero que Christian Cueva le yapeó a Pamela Franco en un intento de retomar su relación clandestina del 2018.