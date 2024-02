Paolo Guerrero tras reclamos de la UCV por inversión en patrocinadores: "Eso es problema de ellos"

Paolo Guerrero se ha visto envuelto en una enorme polémica al firmar un contrato con el Club de la Universidad César Vallejo, para unos días después pretender rescindir el contrato, alegando que recibe amenazas y sin importarle los patrocinadores que el club ganó con su fichaje.

Durante una entrevista a Latina, el 'Depredador' dijo que el club no se verá perjudicado en absoluto si él no llega a jugar bajo sus filas para la liga 1. Enseguida, la periodista le comentó que el cuadro 'Poeta' asegura que ha invertido mucho dinero en publicidad, así como también muchas marcas firmaron con ellos por el fichaje con Guerrero.

Ante esto, Paolo se desligó completamente del tema y dijo que no tiene nada que ver con él, ya que no ha recibo dinero en absoluto.

"Ese es un tema del club con sus patrocinadores, con su gente, pero no tiene nada que ver conmigo porque yo no he recibido ni un sol" , sentenció.

En otro momento fue consultado si estaría dispuesto a negociar la rescisión de su contrato con la Universidad César Vallejo. Con evidente molestia, Paolo dijo que no tenía nada que negociar y volvió a recalcar que no ha recibido dinero por parte del club de la familia Acuña.

"¿Qué tengo que negociar?, si a mí Vallejo no me ha dado ni un sol, no me ha pagado absolutamente nada", expresó y enseguida se negó a pagar penalidad alguna al club.