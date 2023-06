Conoce a Juan Velarde, el joven moyobambino que es promesa de fútbol americano en EE.UU.

Perú sigue estando en los ojos del mundo. Esta vez, Juan Velarde (21) es un joven moyobambino que está siendo la sensación del fútbol americano universitario en Estados Unidos (EE.UU.) y, gracias a su talento, ya es considerado como una joven promesa en uno de los deportes más populares del país norteamericano.

Y es que el joven oriundo de Moyobamba, en San Martín, es el actual pateador oficial del equipo de la Universidad Central de Carolina del Norte, las Águilas. Producto del esfuerzo y la disciplina, ha conseguido convertirse en uno de los baluartes más importantes de quienes fueran campeones universitarios nacionales en 2022.

En dicho año, nuestro compatriota protagonizó un rol clave en el equipo. Y es que sus patadas tenían un registro de al menos 50 yardas. Es decir, los disparos de Juan Velarde podían alcanzar hasta casi 46 metros en el campo de juego.

Juan Velarde no ha vivido toda su vida en EE.UU. Nuestro compatriota partió al país presidido actualmente por Joe Biden cuando era apenas un adolescente. Sin embargo, mientras estuvo en Moyobamba, también jugó fútbol, pero no americano.

Y es que cuando era niño, paso por varios equipos del balompié moyobambino, donde empezó a desarrollar su destreza y potencia en el golpeo del balón. Incluso, participó en la Copa de Campeones, donde se encuentran los mejores equipos a nivel nacional.

Cabe decir que la joven promesa de fútbol americano partió a EE.UU. cuando tenía 14 años. La razón de su partida se debió al sueño de conseguir un futuro mejor, una decisión que ya rinde frutos.

"Yo llegué a los 14 años recién cumplidos para buscar un mejor futuro para mí y mis hermanos. (...) La universidad me daba todo, me daba la beca, me daba los recursos, la Facultad de Negocios estaba en el top 5% de todo el mundo", contó en Latina.