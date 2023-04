¡Contó todo! Sergio Peña reveló por qué fue detenido por conducir en supuesto estado de ebriedad en Suecia

Sergio Peña estuvo en el ojo de la tormenta los últimos días. El mediocampista de la Selección Peruana de Fútbol fue detenido el último martes 18 de abril por conducir en supuesto estado de ebriedad en Suecia.

Según la Policía del país nórdico, el también futbolista del Malmo fue intervenido con una cifra de 1,3 milímetros de alcohol en la sangre, lo cual supera el rango permitido de 0,2. Esta situación llegó a despertar los rumores sobre la conducta del jugador peruano, por lo que, en una entrevista a Movistar Deportes, contó su versión de los hechos y reveló qué pasó aquella noche.

Según el futbolista del Malmo, se encontraba en su día libre tras la jornada de fin de semana disputada con su club en Suecia. Tras entrenar el lunes, el martes fue liberado por el club. Allí, aprovechó para ir a un centro comercial y, posteriormente, cenar.

"Mientras estaba de shopping, una amiga me escribió para ir a cenar y fui a cenar. Mientras cenaba, tomé unas copas de vino sin estar en estado de ebriedad a cuatro minutos de mi casa. Llevé mi carro porque fui de shopping", dijo Sergio Peña.

Si bien el jugador de la Selección Peruana de Fútbol insiste en que no se encontraba en estado de ebriedad, admite que fue un error beber las copas de vino y luego conducir, una conducta que le podría costar una multa o el retiro de su carnet de conducir.

"Sé que está mal. La Policía me para porque iba a 70 km/h, y era 40 o 50 la velocidad. No hubo ningún accidente, no tuve ningún choque, solo fui a cenar, a tomar unas copas de vino en mi día libre", indicó.