Oliver Sonne cerca de la 'Blanquirroja': "Ahora ha surgido una oportunidad con Perú, quiero aprovecharla"

Cada vez más cerca. El lateral de Silkeborg de Dinamarca, Oliver Sonne, se refirió a la posibilidad de sumarse a las filas de la 'Blanquirroja'. El marcador derecho confesó que la propuesta de Perú le sorprendió bastante y los acercamientos con la FPF avanzan rápido.

En ese sentido, aseguró que tomará la proposición con "responsabilidad". Al respecto, apuntó que conocía los "orígenes" de su abuela paterna, pero no estaba en sus planes representar los colores de su ascendiente.

Pese a ello, Sonne mencionó que el ofrecimiento de la 'Federación' es una "oportunidad" que piensa aprovechar para su evolución como deportista.

"Ahora ha surgido una oportunidad con Perú que no ha surgido aquí en Dinamarca. Así que, obviamente, quiero aprovecharla. Voy a tomar la responsabilidad. Siempre he sabido de donde vengo, pero nunca había pensado que era una posibilidad para mí ir a Perú a jugar por ellos. Todo ha sucedido muy rápido", dijo a un medio internacional.

Referente a la documentación, Oliver señaló que dejó todas las labores a su agente. El joven de 22 años mencionó que se encuentra "centrado" en su crecimiento con el Silkeborg, donde viene ganando importancia partido a partido.

"Es mi agente quien está haciendo todo. No quiero pensar mucho en eso ya que tengo algunos partidos muy importantes con Silkeborg, así que es mejor que me centre en mi club. Le he dicho a mi agente que resuelva y se encargue de lo otro", añadió en su intervención.